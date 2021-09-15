СБУ викрила ще одне підприємство, яке фінансує окупаційну владу в «ЛНР»

Служба безпеки України на Луганщині задокументувала та заблокувала масштабну схему фінансування окупаційної адміністрації «ЛНР». Зловмисники сплатили у «бюджет республіки» майже 19 млн російських рублів, отриманих від незаконної торгівлі продуктами харчування.

Слідчі СБУ встановили, що організатори оборудки — власники великого підприємства харчової промисловості, яке розташоване у Луганську. У 2015 році його перереєстрували у «ЛНР» і почали працювати «за правилами окупантів».

Серед фігурантів провадження є колишній «заступник міністра промисловості та торгівлі ЛНР», директор та двоє топменеджерів підприємства.

Встановлено, що на початок окупації завод припинив свою роботу, і щоб відновити виробництво зловмисники завозили обладнання і харчові інгредієнти з неокупованої частини України. Для цього вони використовували механізм так званого «перерваного транзиту»: необхідні товари постачалися з підконтрольної Україні території начебто покупцям у Прибалтиці, які у свою чергу перепродавали їх «партнерам» у Закавказзі.

Вантажі направлялися транзитом через РФ кінцевим споживачам, але насправді через неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону вони завозилися до тимчасово окупованої території Луганської області. Готова продукція збувалася в ОРДЛО та Росії.

Оперативники та слідчі СБУ встановили, що завод діяв 2,5 роки, і за цей час підприємство поповнило бюджет окупантів податками на суму близько 19 мільйонів російських рублів.

Служба безпеки України повідомила чотирьом організаторам схеми про підозру за ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, скоєного організованою групою осіб та у великому розмірі) Кримінального кодексу України. Їх оголошено у розшук.

Триває досудове розслідування.

Викриття проводилось за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

СБУ