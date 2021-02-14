Зловмисника, який вчинив замах на вбивство вінничанина, затримали на місці злочину

13 лютого у Вінниці працівники поліції затримали жителя обласного центру, який під час розпиття спиртних напоїв та раптової сварки ножем наніс тілесні ушкодження знайомому. Підозрюваного поліція затримала на місці злочину. Потерпілий з тілесними ушкодженнями госпіталізований.

Близько 02.00 години ночі до поліції надійшло повідомлення від жительки міста Вінниці про те, що в квартирі її співмешканця знаходиться чоловік з ножовим пораненням.

На місце вчинення правопорушення прибула слідчо – оперативна група поліції.

За словами начальника відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Юрія Голуба, підозрюваного працівники поліції затримали на місці вчинення злочину. Ним виявився 43 – річний вінничанин.

Поліцейські з’ясували, що господар будинку, його співмешканка та 40 – річний потерпілий разом розпивали спиртні напої. Під час застілля між чоловіками виникла сварка, під час якої зловмисник вихопив ніж та наніс тілесні ушкодження товаришу по чарці.

Потерпілого з проникаючим пораненням черевної порожнини госпіталізовано до реанімаційного відділення вінницької лікарні. Його прооперовано, загрози життю немає.

Зловмисник затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Слідством відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Підозрюваному загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області