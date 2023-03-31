Оперативники столиці викрили киянина у пограбуванні «товариша по чарці»

Під час розпиття алкогольних напоїв порушник побив свого товариша та відібрав у нього мобільний телефон. За такий вчинок чоловік може десять років провести за ґратами.

До столичної поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив про те, що на вулиці Михайла Донця знайомий відібрав у нього мобільний телефон. Для документування події за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та співробітники карного розшуку.

Поспілкувавшись із заявником правоохоронці з’ясували, що чоловік розпивав алкогольні напої разом зі своїм знайомим. Згодом, у ході відпочинку киянин декілька разів вдарив потерпілого та забрав у нього ґаджет. Отримавши прикмети кривдника, оперативники за допомоги аналітиків столичного главку розпочали його пошуки.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1984 року народження, раніше судимий за крадіжку та грабіж.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчим відділом Солом’янського управління поліції повідомлено фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва