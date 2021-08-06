Харківські митники зупинили незаконну спробу переміщення холодної зброї (фото)

В пункті пропуску «Гоптівка» митного поста «Гоптівка» Харківської митниці було вилучено три ножі з різнокольоровими рукоятками з металевим оздобленням та піхви до них.

Власником зброї виявився 43-річний громадянин України, який прямував з Російської Федерації смугою руху «піша хода». Під час усного декларування він заявив про відсутність заборонених або обмежених до переміщення через митний кордон України предметів.

Але під час проведення митно-прикордонного огляду речей, в сумці громадянина серед особистих речей було виявлено три металеві вироби у вигляді ножів в піхвах до них, з ознаками холодної зброї, два з яких знаходились у основному відділенні сумки і один — у боковому відділенні цієї ж сумки.

Згідно з законодавством України, предмети з ознаками холодної зброї обмежені до переміщення і підлягають обов’язковому письмовому декларуванню. Крім того, особи, які переміщують через митний кордон України холодну зброю, повинні мати при собі та пред’явити для митного контролю відповідні дозволи.

У громадянина таких документів не було.

В результаті у відношенні громадянина було складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України, а предмети порушення вилучено.

customs.gov.ua