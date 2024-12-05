У Нью-Йорку застрелили гендиректора однієї з найбільших компаній

У центрі Нью-Йорка 4 грудня невідомий відкрив стрілянину, застреливши генерального директора однієї з найбільших американських компаній, які займаються медичним страхуванням, Браяна Томпсона. Про це повідомляють американські медіа.

За повідомленнями, 50-річного голову фірми United Healthcare застрелили, коли він прямував на конференцію в готелі New York Hilton в Мангеттені. Поліція припускає, що нападник навмисно чекав на Томпсона, а коли той підійшов на відстань кількох метрів, відкрив вогонь. Із пораненням у груди бізнесмена відвезли до лікарні, де він помер.

Мотиви замаху на Томпсона наразі невідомі, поліція розпочала розслідування.

У материнській компанії UnitedHealthcare Group заявили, що «глибого засмучені» смертю Томпсона.

«Ми близько співпрацюємо з поліцією Нью-Йорка та просимо про ваше терпіння та розуміння в цей складний час», – йдеться в повідомленні.

Стрілку вдалося втекти, його розшукує поліція. // Радіо Свобода