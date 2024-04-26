26 квітня – Міжнародний день памʼяті найбільшої техногенної катастрофи людства, аварії на Чорнобильській АЕС

Трагедія, яка болем відкликається у серцях українців та тисяч інших людей, які пожертвували здоровʼям і життям у боротьбі із смертельною радіацією.

Сьогодні ми вшановуємо памʼять всіх загиблих, а також героїзм тих, хто 38 років тому боровся із наслідками аваріі.

Пожежники, військовослужбовці, правоохоронці, медики, персонал станції – всі вони без вагань і роздумів, ціною власного життя ступили на зустріч смертоносному лиху, аби зберегти життя мільйонів на всій планеті.

Поліція Києва