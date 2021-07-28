В Україні зафіксовано 717 нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу, 27 липня, зафіксовано 717 нових випадків COVID-19. Захворіли 36 дітей та 97 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 507 осіб;
- летальних випадків – 15;
- одужало – 459 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 46 244 (зокрема методом ПЛР – 20 673, методом ІФА – 8 592);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 979.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 250 061 особа;
- одужало – 2 185 339 осіб;
- летальних випадків – 52 891;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 321 947.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 189 випадків;
Вінницька область – 27 випадків;
Волинська область – 6 випадків;
Дніпропетровська область – 24 випадки;
Донецька область – 70 випадків;
Житомирська область – 7 випадків;
Закарпатська область – 4 випадки;
Запорізька область – 53 випадки;
Івано-Франківська область – 9 випадків;
Київська область – 17 випадків;
Кіровоградська область – 2 випадки;
Луганська область – 30 випадків;
Львівська область – 23 випадки;
Миколаївська область – 13 випадків;
Одеська область – 47 випадків;
Полтавська область – 18 випадків;
Рівненська область – 8 випадків;
Сумська область – 27 випадків;
Тернопільська область – 12 випадки;
Харківська область – 32 випадки;
Херсонська область – 43 випадки;
Хмельницька область – 14 випадків;
Черкаська область – 27 випадків;
Чернівецька область – 10 випадків;
Чернігівська область – 5 випадків.Tweet