В Україні зафіксовано 717 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 27 липня, зафіксовано 717 нових випадків COVID-19. Захворіли 36 дітей та 97 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 507 осіб;

летальних випадків – 15;

одужало – 459 осіб;

здійснено тестувань за добу – 46 244 (зокрема методом ПЛР – 20 673, методом ІФА – 8 592);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 979.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 250 061 особа;

одужало – 2 185 339 осіб;

летальних випадків – 52 891;

проведено ПЛР-тестувань – 11 321 947.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 189 випадків;

Вінницька область – 27 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 24 випадки;

Донецька область – 70 випадків;

Житомирська область – 7 випадків;

Закарпатська область – 4 випадки;

Запорізька область – 53 випадки;

Івано-Франківська область – 9 випадків;

Київська область – 17 випадків;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 30 випадків;

Львівська область – 23 випадки;

Миколаївська область – 13 випадків;

Одеська область – 47 випадків;

Полтавська область – 18 випадків;

Рівненська область – 8 випадків;

Сумська область – 27 випадків;

Тернопільська область – 12 випадки;

Харківська область – 32 випадки;

Херсонська область – 43 випадки;

Хмельницька область – 14 випадків;

Черкаська область – 27 випадків;

Чернівецька область – 10 випадків;

Чернігівська область – 5 випадків.

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