Селищному голові на Київщині повідомлено про підозру в організації одержання хабаря чиновником Міноборони у сумі 20 тис. доларів

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру Гостомельському селищному голові Київської області за фактом організації одержання неправомірної вигоди у розмірі 20 тис. доларів США службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, Гостомельський селищний голова Київської області організував схему одержання начальником Центрального територіального управління капітального будівництва Міністерства оборони України неправомірної вигоди за підписання із суб’єктом господарювання договорів про будівництво. Йдеться про житлове будівництво на земельних ділянках, розташованих в смт. Гостомель Київської області, що перебувають у віданні Міноборони, у тому числі на території військового містечка.

Сума неправомірної вигоди становила 20 000 доларів США.

14 вересня 2021 року у ході контролю за вчиненням злочину після одержання зазначених коштів чиновника Міноборони та посередника затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Надалі у ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили організатора злочину, яким виявився Гостомельський селищний голова. Своїми діями чоловік сприяв отриманню чиновником Міноборони неправомірної вигоди.

У четвер, 11 листопада 2021 року, прокурором Київської міської прокуратури селищному голові вручено повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу.

Наразі слідство триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється Територіальним управлінням ДБР у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура