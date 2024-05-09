Оперативники ДСР ліквідували нелегальний канал постачання цигарок на ₴6 млн.

Фура, яка транспортувала тютюнову продукцію, за документами нібито перевозила будівельні матеріали. Проте, під час огляду поліцейські виявили понад 126 000 пачок цигарок.

Поліцейські на постійній основі проводять заходи з протидії нелегальному обігу підакцизної продукції. Під час відпрацювання оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції отримали інформацію про канал постачання контрафактних сигарет до центральних регіонів України з метою їх подальшого збуту. За результатами перевірки інформації правоохоронці встановили, що підакцизна продукція транспортується вантажівками, які обладнані додатковими конструкціями для маскування факту перевезення цигарок.

Так, на території Кіровоградської області поліцейські зупинили транспортний засіб, яким керував мешканець Вінницької області. За документами водій транспортував будівельні матеріали. Однак, під час огляду у вантажному відділенні автомобіля правоохоронці виявили змонтовану конструкцію, за якою знаходились 180 ящиків з підакцизним товаром – понад 126 000 пачок цигарок. За попередніми підрахунками, вартість вилученого сягає 6 мільйонів гривень.

За даним фактом слідчі ГУНП у Кіровоградській області відкрили кримінальне провадження за ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться заходи для встановлення кола осіб, причетних до незаконної діяльності.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України