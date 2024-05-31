Уряд таки підвищив тариф на електроенергію для населення

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З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня, повідомило джерело ЕП.

Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менше року.

Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:

  • до 2000 спожитих кВт на місяць – 2,64 грн/кВт
  • понад 2000 кВт на місяць – 4,32 грн/кВт
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