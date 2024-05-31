Уряд таки підвищив тариф на електроенергію для населення
З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня, повідомило джерело ЕП.
Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менше року.
Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:
- до 2000 спожитих кВт на місяць – 2,64 грн/кВт
- понад 2000 кВт на місяць – 4,32 грн/кВт