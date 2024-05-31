Україна підписала безпекову угоду зі Швецією та Ісландією

Документ підписано під час візиту президента України на третій саміт Україна – Північна Європа.

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Про це повідомив Зеленський у Telegram.

Повний текст Угоди опубліковано на сайті Офісу президента України.

“Ця Угода спрямована на досягнення цілей, визначених у Спільній декларації, укладеній Україною та членами «Групи семи» у Вільнюсі 12 липня 2023 року, до якої згодом приєдналися Швеція та 24 інші держави. Вона доповнює двосторонні угоди між Учасниками, зокрема Угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Королівства Швеція про співробітництво у сфері оборони від 14 грудня 2021 року, а також угоди між Учасниками та міжнародними організаціями, зокрема Угоду про асоціацію між Україною та ЄС і поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ), яка залишається основою для співпраці між Учасниками. Учасники продовжуватимуть шукати шляхи подальшого зміцнення своїх довгострокових відносин і партнерства”, – йдеться в документі.

У контексті цієї Угоди, Швеція надасть Україні військову допомогу на загальну суму 75 мільярдів шведських крон (приблизно 6,5 мільярда євро) протягом 2024–2026 років.

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