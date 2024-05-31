Україна підписала безпекову угоду зі Швецією та Ісландією
Документ підписано під час візиту президента України на третій саміт Україна – Північна Європа.
Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.
Про це повідомив Зеленський у Telegram.
Повний текст Угоди опубліковано на сайті Офісу президента України.
“Ця Угода спрямована на досягнення цілей, визначених у Спільній декларації, укладеній Україною та членами «Групи семи» у Вільнюсі 12 липня 2023 року, до якої згодом приєдналися Швеція та 24 інші держави. Вона доповнює двосторонні угоди між Учасниками, зокрема Угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Королівства Швеція про співробітництво у сфері оборони від 14 грудня 2021 року, а також угоди між Учасниками та міжнародними організаціями, зокрема Угоду про асоціацію між Україною та ЄС і поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ), яка залишається основою для співпраці між Учасниками. Учасники продовжуватимуть шукати шляхи подальшого зміцнення своїх довгострокових відносин і партнерства”, – йдеться в документі.
У контексті цієї Угоди, Швеція надасть Україні військову допомогу на загальну суму 75 мільярдів шведських крон (приблизно 6,5 мільярда євро) протягом 2024–2026 років.
***
Україна та Ісландія уклали безпекову угоду
Протягом 2024–2028 років Ісландія щороку виділятиме нашій країні майже $30 млн.
Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон у Стокгольмі уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Ісландія зобов’язалася надавати всебічну та довгострокову економічну, гуманітарну й оборонну підтримку Україні, а також сприяти її майбутньому членству в Євросоюзі і НАТО.
Протягом 2024–2028 років Ісландія щороку виділятиме щонайменше 4 млрд ісландських крон (майже 30 млн доларів США).
Ісландія також готова фінансувати, закуповувати та постачати оборонні матеріали й спорядження. Крім того, співпрацювати з Україною для розвитку оборонної промисловості.
“Унікальність угоди в тому, що Ісландія зобов’язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками. Крім того, Ісландія приділятиме особливу увагу підтримці й спорядженню українських жінок у Збройних Силах України”, – зазначили в Офісі президента.
Окремі розділи угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій проти РФ, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності. Також ідеться про зміцнення соціальної та цивільної інфраструктури, зокрема у сфері освіти й енергетичної безпеки.
Ісландія також зобов’язується посилити дипломатичне представництво в Києві для поглиблення співпраці з урядовими установами, парламентом, громадянським суспільством і приватним сектором в Україні.
Повний текст угоди розміщено на сайті ОП.
Станом на сьогодні Україна підписала вже 14 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією та Ісландією. // LB.ua