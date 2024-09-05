Матвія Бідного призначили міністром молоді та спорту

Він виконував обов’язки міністра з листопада 2023 року, після відставки Гутцайта.

Верховна Рада призначила Матвія Бідного міністром молоді та спорту. За – 239 нардепів, повідомили парламентарі в Telegram. Відповідний проєкт постанови №12016 сьогодні внесли в Раду. До цього Бідний керував міністерством у статусі в.о. Офіційне призначення дасть йому можливість голосувати на засіданнях уряду. Матвій Бідний у 2016-2020 роках був директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту.

у 2016-2020 роках був директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту. У липні 2020-го його призначили заступником міністра.

9 листопада 2023 року Кабінет міністрів призначив Бідного виконувачем обов’язків міністра молоді та спорту замість звільненого в той же день Вадима Гутцайта, який став керівником Національного олімпійського комітету.

За 2023 рік Бідний задекларував 1,1 млн грн доходів.