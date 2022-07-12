Суд заборонив ще одну проросійську партію в Україні

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Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність Робітничої партії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення суду в Facebook.

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«12 липня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №640/9489/19 про заборону Робітничої партії України», — йдеться в повідомленні.

У прес-службі суду зазначили, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України.

Все майно, грошові кошти та інші активи партії передані у власність держави.

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