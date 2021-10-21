«Слуга народа» потеряла лидерство в рейтинге партий

В парламент с высокой вероятностью попали бы «Европейская солидарность», «Слуга народа», «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа – За жизнь», если бы выборы состоялись в следующее воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования на тему: «Общественно-политические настроения населения Украины: выборы в Верховную Раду и оценка экономической ситуации», проведенного Киевским международным институтом социологии 15-18 октября.

Согласно результатам исследования, относительно высокую поддержку имеют четыре партии: «Европейская солидарность» (которую поддержали 13,9% среди всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором), «Слуга народа» (соответственно 13,7% и 15,5%), «Батькивщина» (12% и 13,6%) и «ОПЗЖ» (11,5% и 13%).

За ними следуют партии «Сила и честь» (7,6% и 8,6%), «Наши» (5% и 5,7%), Радикальная партия Олега Ляшко (4,9% и 5,6%), «Украинская стратегия Гройсмана» (4,9% и 5,6%). Партию «ВО «Свобода» готовы поддержать соответственно 3,9% и 4,4% опрошенных. Другие партии поддержали немного респондентов.

Отвечая на вопрос, кто является оппозицией к нынешней власти, среди четырех парламентских партий больше всего респондентов главной оппозицией к власти называли «ЕС» (27,2%) и «ОПЗЖ» (24,3%). Еще 17,5% респондентов назвали «Батькивщину». О партии «Голос» вспомнили 4,4% опрошенных.

Кроме того, как показал опрос, по мнению 44,9% респондентов, нынешняя власть не отличается от предыдущей. В то же время 29,9% считают нынешнюю власть хуже предыдущей, а 22%, наоборот, считают нынешнюю власть лучшей.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров, всего опрошено 1,2 тыс. респондентов во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины, – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%; 2,7% для показателей, близких к 25%; 2,1% — для показателей, близких к 12%; 1,4% — для показателей, близких к 5%. // УНИАН