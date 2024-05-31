За незаконну порубку дерев майже на мільйон гривень судитимуть організовану групу
За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно організованої групи за фактом незаконної порубки дерев, їх перевезення та збуту (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України).
Розслідуванням встановлено, що у Білоцерківському районі протягом 2023 – 2024 років без передбаченого законодавством дозволу троє мешканців Київщини здійснювали систематичні порубки в лісозахисних насадженнях. Зрубані дерева вони реалізовували мешканцям регіону.
Отримані від продажу деревини кошти розподілялись між учасниками організованої групи.
Досудове розслідування здійснювалось Білоцерківським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet