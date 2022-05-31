Псевдоволонтеру загрожує ув’язнення за шахрайства з допомогою для ЗСУ

30 травня правоохоронці Новоград-Волинського райвідділу завершили розслідування низки шахрайств, учинених 25-річним жителем Піщівської громади. Поліцейські встановили причетність чоловіка до 5 ошуканств. Нині зібрані матеріали з обвинувальним актом спрямовані до суду.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що обвинувачений через соціальні мережі розміщував повідомлення про збір коштів на захисне спорядження для військових. Обладунки нібито мали бути закуплені за кордоном, але для цього необхідно було зібрати певну суму. Чоловік отримані кошти витрачав на власні потреби, а жодної допомоги військовим не надавав.

На такий заклик «волонтера» відгукнулася й 48-річна жителька Вінниччини та переказала йому свої заощадження.

Троє жителів м. Києва також вирішили допомогти військовослужбовцям і перерахували чоловіку значну суму коштів.

Оголошення в одній із соціальних мереж побачила і 28-річна жителька м. Івано-Франківська. Жінка хотіла придбати необхідну амуніцію для військових та за декілька днів переказав на рахунок зухвальця майже 18 000 гривень.

Загалом чоловік отримав від волонтерів понад 66 тисяч гривень, які витратив для власних розваг.

Відтак слідчі Новоград-Волинського районного відділу поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури повідомили псевдоволонтеру про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) ККУ.

Після проведення усіх необхідних процесуальних дій 30 травня обвинувальний акт відносно чоловіка було скеровано до суду.

За такі дії йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Новоград-Волинський районний відділ поліції