На столичному Печерську чоловік трощив автівки, викидаючи речі з вікна квартири (фото)

Порушник із вікна власної квартири викидав побутові речі на припарковані авто, внаслідок чого пошкодив три транспортні засоби. Розпочато кримінальне провадження.

До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий із квартири на вулиці Круглоуніверситетська викидає речі з вікна на припарковані автомобілі. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група та спецпризначенці.

Як розповів начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва, правоохоронці встановили, що чоловік проживає у квартирі на дев’ятому поверсі:

«Правопорушник скидав скляні пляшки, банки та спортивний інвентар, у результаті чого три автомобілі зазнали механічних пошкоджень. За фізичної підтримки бійців полку 1 та під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури правоохоронці провели невідкладний обшук у квартирі чоловіка та затримали його у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий мешканець, 1967 року народження».

За цим фактом відділом дізнання Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає обмеження волі до п’яти років.

«Наразі дізнавачі готують фігуранту повідомлення про підозру у скоєнні цього злочину, а також встановлюють мотиви вчинку»,- додав Андрій Дуброва.

Відділ комунікації поліції Києва