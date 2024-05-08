Право на сповідування релігії може бути обмежене при мобілізації — Верховний Суд

Верховний Суд постановив, що право громадян України сповідувати свою релігію може бути обмежене в аспекті військової служби, тобто при проведенні мобілізації.

Про це йдеться в рішенні.

Суд визнав громадянина винуватим у тому, що він, будучи обмежено придатним військовозобов’язаним, під час загальної мобілізації ухилився від призову на військову службу.

У липні 2022 року, після того, як фігуранта повідомили про обов’язок з’явитися на призовну дільницю, він відмовився від отримання повістки. Мотивував це тим, що військова служба суперечить його релігійним переконанням. На призовну дільницю чоловік не прибув.

Верховний Суд зазначив, що гарантоване право сповідувати свою релігію або переконання «не є абсолютним, а може бути обмежене» в аспекті можливості сумлінної відмови від військової служби.

У суді додали, що в умовах збройної агресії рф проти України, коли під загрозу поставлено життя, здоров’я, безпеку інших громадян і саме існування держави, «є нагальна потреба в належному комплектуванні ЗСУ для відсічі агресії і високі ризики недобросовісної поведінки осіб, що підлягають призову».

За таких особливих умов потрібна об’єктивна перевірка тверджень людини про несумісність її релігійних переконань з військовою службою та підтвердження доказами таких переконань, вважає Верховний Суд.

Проте недостатньо просто бути членом у зареєстрованих релігійних організаціях, зміст віровчення яких передбачає неприпустимість носіння зброї. Відмовляючись від мобілізації з міркувань совісті, людина має продемонструвати наявність у неї «відповідних глибоких, щирих і послідовних релігійних переконань» певними даними, крім власних слів та тверджень близьких, додав Верховний Суд.

У цій справі суд узяв до уваги, що засуджений не належить до жодних релігійних організацій і проходив строкову службу у збройних силах. Тому судді вирішили, що засуджений не довів наявності в нього «глибокого й непереборного конфлікту» між переконаннями і військовим обов’язком. // hromadske