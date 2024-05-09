Судитимуть чоловіка, який нелегально продав боєприпаси, знайдені під час окупації Циркунів

Прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно раніше судимого 40-річного чоловіка за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України), та за фактом незаконного придбання, зберігання, збуту бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, під час окупації с. Циркуни Харківського району чоловік знайшов у полі арсенал боєприпасів та забрав їх до свого будинку.

Після деокупації фігурант перебрався до Харкова, захопивши з собою «майно», серед якого: реактивна протитанкова граната, 7 корпусів ручних осколкових гранат типу Ф1 та 7 підривачів до ручних осколкових гранат типу УЗРГМ.

Ділок встиг продати боєприпаси, заробивши на цьому гроші. За реактивну протитанкову гранату він отримав 3 тис. грн, а за іншу частину боєприпасів — ще 2 тис. гривень.

Також наприкінці грудня 2023 року чоловік у Харкові викрав автомобільне приладдя.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України за місцем його проживання у Харкові. Він перебуває під вартою.

Обвинуваченого судитимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Йому загрожує до 8 років позбавлена волі.

Досудове розслідування проводив СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура