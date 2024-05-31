На Одещині чоловік пропонував прикордоннику $2,5 тис. за безперешкодний виїзд з України

Щоб уникнути мобілізації, фігурант запропонував інспектору прикордонної служби неправомірну вигоду за надання йому можливості безперешкодно перетнути кордон з Республікою Молдовою поза межами пунктів пропуску.

Також зловмисник пообіцяв прикордоннику на постійній основі підшукувати «клієнтів» для постійного «заробітку».

Про пропозицію неправомірної вигоди охоронець кордону повідомив керівництву. Спільно з поліцейськими зловмисника затримали.

Слідчі Білгород-Дністровського районного відділу поліції спільно зі співробітниками управління внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби України по Білгород-Дністровському прикордонному загону під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону задокументували протиправні дії військовозобов’язаного чоловіка.

Фігуранта затримали безпосередньо після передачі прикордоннику обумовленої суми в одному з прикордонних населених пунктів Одещини. Правоохоронці вилучили гроші як речовий доказ, а правопорушника затримали в процесуальному порядку.

«В рамках розпочатого провадження за ст. 369 Кримінального кодексу України ми повідомили фігуранту про підозру у пропозиції та наданні службовій особі неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданої їй влади та службового становища. Правопорушник може потрапити за ґрати на чотири роки. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство триває», – прокоментував начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції