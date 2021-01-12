У північних районах Рівненщини поліція проводить масштабне відпрацювання бурштинових «клондайків»

Відсьогодні, 12 січня, поліцейські області у протидії незаконному видобуванню бурштину розпочинають масштабне відпрацювання північних районів області.

До проведення рейдів залучені придані сили поліції Рівненщини, зокрема бійці роти поліції особливого призначення, спецпризначенці КОРДу, працівники підрозділу тактико-оперативного реагування Управління патрульної поліції в Рівненській області, оперативного штабу та військовослужбовці Нацгвардії.

Для виявлення і припинення нелегального промислу у важкодоступних місцях задіюється майже 20 одиниць спецтехніки.

«Чинним законодавством передбачено процедуру отримання спецдозволів для легального видобутку бурштину-сирцю, — підкреслив начальник поліції Рівненщини Олексій Камишанський. — Тож наша основна мета — відновити порядок та законність у поліських районах, адже кожен громадянин має гарантоване право на чесну працю».

Як додав заступник начальника поліції Рівненської області Руслан Стрельбіцький, наразі у поліції достатньо сил та засобів, аби не допустити масових безпорядків та правопорушень з боку місцевого населення на території північних районів Рівненщини.

Відділ комунікації поліції Рівненської області