В Одесі судитимуть забудовника, підозрюваного у заволодінні майже ₴125 млн.

Оборудки з коштами інвесторів багатоповерхівки по вул. Жаботинського в Одесі — забудовник постане перед судом

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно одного із голів ОК «Набережний Квартал – Жаботинського», якого підозрюють у заволодінні майже 125 млн грн коштів вкладників (ч. 5 ст. 191 КК України).

Нагадаємо, що забудовники у 2016 — 2017 роках збирали кошти з членів кооперативу на будівництво секції висотки по вул. Жаботинського, в той час, як діяла заборона на будівництво, а ДАБІ України своїм рішенням анулювала дозвіл на виконання робіт.

У подальшому, голова кооперативу спільно з іншими службовими особами кооперативу та підприємств-контрагентів, використовуючи електронні ключі з електронними цифровими підписами, виданими банківськими установами на його ім’я, перерахував кошти вкладників ОК «Набережний Квартал – Жаботинського» на рахунки фіктивних підприємств, тоді як фактично будівництво не здійснювалось та до даного часу не здійснено.

Внаслідок таких злочинних дій постраждало понад 100 сімей пайовиків.

За принципової позиції прокурорів фігурант наразі перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП в Одеській області.

За цей злочин Законом передбачено до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури