В Харькове квартирант устроил стрельбу, ранив племянника хозяйки жилья

Харькове из-за бытового конфликта в квартире произошла стрельба, в результате происшествия пострадал 38-летний мужчина. С травмой живота он был доставлен в больницу.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так 1 августа около 21:00 в полицию поступила информация о том, что в доме на улице Магниторской слышны крики и выстрелы.

«По адресу выехала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции. Установлено, что между 62-летней хозяйкой дома, ее родственниками и 46 и 48-летними квартирантами возник конфликт на бытовой почве. Ссора переросла в драку. В результате 48-летний мужчина совершил выстрел из оружия в сторону 38-летнего племянника хозяйки дома. С травмой живота пострадавшего доставили в больницу», — рассказали в полиции.

Также полицейские выяснили, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

По адресу сотрудники полиции провели осмотр и изъяли вещественные доказательства. Из какого оружия мужчина совершил выстрел, будет установлено после проведения экспертизы.

«Следственным открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. 2 августа сотрудники полиции задержали злоумышленника в порядке 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП.