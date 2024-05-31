Китай відхилив запрошення на Саміт миру – Reuters

Влада Китаю не братиме участь у Глобальному саміті миру щодо України, який наступного місяця прийматиме Швейцарія

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела.

Зазначається, що Пекін відхилив запрошення на саміт, оскільки не були виконані умови для його участі.

Джерела додали, що цього тижня Китай поінформував дипломатів про те, що умови, які не були виконані, включали «визнання саміту як Росією, так і Україною, рівноправна участь усіх сторін та чесне обговорення всіх пропозицій».

Міністерство закордонних справ Китаю поки що не відповіло на запит про коментар.

Як зазначається, українська сторона ще в січні запросила лідера КНР Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому саміті світових лідерів у Швейцарії.

Цього тижня Президент України Володимир Зеленський також закликав президента США Джо Байдена взяти участь у саміті, але Вашингтон не підтвердив, кого саме відправить на цей захід.

Китай має тісні зв’язки з Росією і утримується від критики її вторгнення в Україну, але раніше Пекін вже пропонував стати посередником у вирішенні конфлікту між двома країнами.

Як повідомляв Укрінформ, Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що участь у ньому візьмуть глави держав та урядів з усіх континентів. Країни-учасниці вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вже 90 країн підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру.

Він закликав Байдена і Сі Цзіньпіна узяти участь у заході.