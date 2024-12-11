Ізраїль підтвердив завдання 350 ударів по об’єктах у Сирії, а Росія тим часом вивела свій флот з Тартуса

Метою ударів в Ізраїлі називають власну безпеку.

Ізраїль підтвердив, що протягом попередніх 48 годин завдав 350 ударів по цілях у Сирії. Військовий речник Авічей Адрає опублікував у X кадри ударів і сказав, що їхньою метою є нейтралізація потенційних загроз на тлі падіння режиму Башара Асада. Ударів зазнали місця виготовлення зброї, аеродроми та батареї ППО в Дамаску, Хомсі, Тартусі, Латакії і Пальмірі, пише Politico.

Одночасно з цим Ізраїль продовжував перекидання військ до буферної зони Голанських висот на кордоні з Сирією. Міністр оборони країни Ізраель Кац сказав, що ціллю операцій є “знищення стратегічної спроможності, яка загрожує державі Ізраїль”.

BBC писало про потужну атаку на портове місто Латакія. Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що “Ізраїльські військові літаки” пошкодили або потопили близько десяти військово-морських кораблів та зрівняли з землею науково-дослідницький центр району Барзе. У 2018 році цю локацію атакували західні країни, а тодішній американський міністр оборони казав, що там розташована частина інфраструктури хімічної зброї.

Окрім того, Латакія – регіон-батьківщина для алавітської релігійної групи, до якої належить Асад.

Але не було жодних коментарів щодо атак на портове місто Тартус, де Росія протягом 50 років зберігає військово-морську присутність (останнім часом там були розміщені три фрегати, два допоміжних судна та дизель-електричний підводний човен “Кіло”). Супутникові знімки, зроблені в понеділок, свідчать про те, що кораблів там немає, хоча міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вони просто відлучилися для морських маневрів у Середземному морі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у понеділок, що Москва вживає всіх “необхідних кроків для встановлення контакту в Сирії з тими, хто здатний забезпечити безпеку військових баз”. // LB.ua