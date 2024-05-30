Для набуття громадянства України потрібно буде здавати іспити: рішення Уряду

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Іспити складатимуться із 20 завдань з основ Конституції України та 25 завдань з історії України

Аби отримати паспорт громадянина України усім бажаючим відтепер необхідно буде складати обовʼязкові іспити. Про це за підсумками засідання уряду повідомляє Міністерство освіти та науки.

  • іноземців;
  • осіб без громадянства;
  • тих, хто набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит (це пов’язано з відтермінуванням у зв’язку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо).

«Реалізація проведення іспитів потребує подальшого ухвалення та впровадження низки наказів та положень, організаційних заходів, наразі ухвалено лише принципове рішення», – йдеться у повідомленні.

Реєстрація та порядок складання іспитів

Для реєстрації необхідно створити електронний кабінет та подати заявку в електронній формі, детальний алгоритм буде опублікований згодом.

  • 20 завдань з основ Конституції України;
  • 25 завдань з історії України.

Для забезпечення прозорості  іспит фіксуватимуть на відео. // Главком

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