Для набуття громадянства України потрібно буде здавати іспити: рішення Уряду
Іспити складатимуться із 20 завдань з основ Конституції України та 25 завдань з історії України
Аби отримати паспорт громадянина України усім бажаючим відтепер необхідно буде складати обовʼязкові іспити. Про це за підсумками засідання уряду повідомляє Міністерство освіти та науки.
- іноземців;
- осіб без громадянства;
- тих, хто набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит (це пов’язано з відтермінуванням у зв’язку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо).
«Реалізація проведення іспитів потребує подальшого ухвалення та впровадження низки наказів та положень, організаційних заходів, наразі ухвалено лише принципове рішення», – йдеться у повідомленні.
Реєстрація та порядок складання іспитів
Для реєстрації необхідно створити електронний кабінет та подати заявку в електронній формі, детальний алгоритм буде опублікований згодом.
- 20 завдань з основ Конституції України;
- 25 завдань з історії України.
Для забезпечення прозорості іспит фіксуватимуть на відео. // ГлавкомTweet