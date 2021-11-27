Гид потребителя: правильное освещение в спальне для чтения и не только

При действительно хорошем освещении в спальне чтение может быть как лучше, так и дольше. Специалисты компании Brille дают несколько полезных советов для жизни в зимней темноте.

Когда люди покупают лампы, часто это происходит потому, что она хорошо выглядит, а не потому, что она выполняет нужные функции. Но лампа — это долгосрочное вложение, и для удовлетворения наших потребностей очень важно подумать о ней именно в этом ключе, прежде чем открыть кошелек. Вот несколько умных идей, которые помогут в поисках идеальных Когда люди покупают лампы, часто это происходит потому, что она хорошо выглядит, а не потому, что она выполняет нужные функции. Но лампа — это долгосрочное вложение, и для удовлетворения наших потребностей очень важно подумать о ней именно в этом ключе, прежде чем открыть кошелек. Вот несколько умных идей, которые помогут в поисках идеальных прикроватных настольных светильников для чтения и не только.

Спальня — свет для игр и отдыха

Спальня — это комната с множеством функций, в которой мы тоже проводим много часов. Поэтому очень важно, чтобы освещение было адаптировано к тому, что мы делаем. Конечно, сон и отдых — это основная функция спальни. Источники света, которые обеспечивают теплое свечение с цветовой температурой 2700-3000 Кельвинов, обеспечивают мягкое общее освещение, которое способствует как расслаблению, так и отдыху.

Если вы собираетесь читать в спальне, к освещению предъявляются другие требования. Направленный и сильный свет в определенной области дает хорошее освещение для чтения, предпочтительно с немного более холодной цветовой температурой (3000-4000 Кельвинов), что увеличивает контраст. Выбирая прикроватную лампу, хорошо подумать об экране, чтобы не слепить глаза человеку, лежащему рядом с вами в постели. Поэтому рассмотрите вариант светильника для чтения со встроенной функцией диммера (регулятора яркости).

Лучшее размещение

Если у вас двуспальная кровать, вы получите красивую симметрию и два источника света, если лампы для чтения расположите вместе посередине кровати. Если вместо этого у вас односпальная кровать, проще всего разместить лампу рядом с кроватью слева, если вы правша, и наоборот, если вы левша. Также не стоит размещать лампы слишком высоко, так как это может привести к тому, что свет не будет так хорошо падать. Если у вас есть настенные светильники рядом с кроватью, рекомендуется начинать с края кровати и отмерять примерно 20 сантиметров. До самого источника света он должен быть примерно 60 сантиметров. Не используйте лампы накаливания мощностью менее 40 Вт или 400 люмен для светодиодных ламп.

Некоторые из нас предпочитают читать лежа, а другие предпочитают сидеть. Лампа с регулируемым по высоте кронштейном позволяет выбрать наиболее удобное положение.

Лампа для чтения на самом деле может быть одновременно стильной и практичной — не нужно отказываться от одной ради другой, так как выбор сегодня огромен https://www.brille.ua/osveshchenie/bra-nastennie-svetilniki/gruppa-tovarov_podsvetka/.

Регулируемый свет

Не любите читать каждую ночь? Совет — приобрести лампу с регулятором яркости, чтобы можно было ее легко регулировать по мере необходимости. Вам трудно заснуть после чтения? Попробуйте уменьшить яркость, чтобы глаза расслабились и подготовили тело ко сну.

Свет для детей

Детские спальни часто используются как игровые, что делает безопасность и гибкость особенно важными. Маленькие дети много играют на полу. Таким образом, хорош безбликовый свет, который достигает самого пола. Потолочный светильник большего размера — отличное решение. Благодаря очень низкой температуре наружного воздуха светодиодные светильники являются безопасной альтернативой любому освещению в детских комнатах. Количество света и качество света имеют большое значение для энергетического уровня детей. Поэтому оставляйте вечером включенными только лампы с теплым светом, чтобы свет был приятным и успокаивающим.

Комбинируйте модели

Торшер, настольная лампа или потолочный светильник — вы затрудняетесь решить, какой тип лампы для чтения подходит вам больше всего? В таком случае можно выбрать разные модели, чтобы иметь возможность использовать лучшие качества каждой. Только не вешайте потолочный светильник прямо над кроватью, так как никто не хочет лежать и смотреть в него перед сном.