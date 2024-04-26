15 років ув’язнення отримав чоловік за розбій і вбивство продавця трактора

Калинівський районний суд визнав обґрунтованими доводи прокурора Вінницької обласної прокуратури та визнав винуватим 36-річного жителя Хмільницького району у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 КК України (розбій, умисне вбивство, незаконне заволодіння транспортним засобом, умисне знищення або пошкодження майна, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Трагічна подія сталася взимку 2023 року. Засуджений попередньо домовився з Одеським підприємцем про продаж мінітрактора «SATURN» моделі «Х-20». Чоловік мав доставити товар у Вінницьку область. Продавець приїхав на зустріч із замовником за вказаною адресою вантажним автомобілем із закріпленими на лафеті двома тракторами, один з яких призначався покупцеві.

Під час зустрічі у злочинця виник умисел на здійснення розбійного нападу, заволодіння трактором та належними продавцеві грошовими коштами. Реалізуючи задумане, він вистрелив з пістолета у голову потерпілого, від якого останній помер на місці.

Потім підсудний відвіз з місця злочину вантажівку потерпілого, залишив один з тракторів у свого знайомого, а автомобіль, аби приховати скоєний злочин, підпалив на узбіччі автотраси.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими слідчого управління ГУНП у Вінницькій області.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури