В Одесі жінка продала квартиру, а згодом проникла всередину і спалила її

Слідчі завершили досудове розслідування і висунули фігурантці обвинувачення за двома статтями Кримінального Кодексу України. Правопорушниці загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про займання квартири в одному з житлових будинків у Хаджибейському районі Одеси влітку повідомили місцеві мешканці. В оселі згоріло все, навіть несучі конструкції. Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій загасили пожежу, а поліцейські встановили, що її спричинила колишня власниця.

Було встановлено, що 34-річний чоловік придбав за 1,5 мільйони гривень квартиру у 36-річної жінки та дозволив їй безоплатно там деякий час пожити, доки не заселяться нові мешканці. Коли ж настав час з’їжджати, це її образило.

Виселившись, ввечері жінка повернулась, проникла в житло через вікно, розбивши його молотком, який принесла з собою, підпалила меблі і втекла.

В рамках досудового розслідування слідчі призначили низку експертиз, зокрема було встановлено джерело запалювання та суму завданих потерпілому збитків, яка перевищила 1 365 000 гривень.

Крім того, поліцейські з’ясували, що у цьому році жінка була засуджена за шахрайство та отримала покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень, який досі не сплатила. Також у двох районних судах міста Одеси розглядаються обвинувальні акти щодо вчинення нею домашнього насильства та незаконного зберігання наркотиків для власного вживання.

«Нині зловмисниця перебуває під вартою. Зібравши достатньо доказів, ми висунули їй обвинувачення за ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу України – у незаконному проникненні до житла, а також за ч. 2 ст. 194 цього ж кодексу – в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Згідно з чинним законодавством, за ці злочини їй загрожує позбавлення волі на строк до десяти років. Слідство, яке тривало під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси, завершено і обвинувальний акт скеровано до суду», – повідомив слідчий відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Віталій Орлов.

Одеське районне управління поліції № 1