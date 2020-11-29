На Прикарпатті школярки отруїли кількох однокласників, підсипавши їм проносне

В одній із шкіл Рожнятова, що на Прикарпатті, дві учениці п’ятого класу вирішили пожартувати — підсипали у газовану воду лікарський засіб для проносу «Піколакс» і пригостили однокласників.

Про це Суспільному Карпати повідомила речниця обласної поліції Христина Максимчак.

«27-го листопада в обід до Рожнятівського відділу поліції надійшло повідомлення від жителя Рожнятівського району про те, що до лікарні госпіталізовано його онуку через отруєння в школі. Правоохоронці встановили, що із цього ж навчального закладу ушпиталили ще четверо дітей. Стан дітей задовільний, загрози життю не було», — розповіла Христина Максимчак.

Усі діти пили один і той самий напій.

Ювенальні поліцейські з’ясували, що двоє дівчат з п’ятого класу підсипали у газовану солодку воду лікарський засіб «Піколакс» і пригостили однокласників, вирішивши так пожартувати.

Правоохоронці склали протоколи за статтею 184 ККУ, а саме — невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.