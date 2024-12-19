Засуджено жителя Луганщини, який погодився працювати в каральній установі т. зв. «лнр»

За публічного обвинувачення прокурорів Вінницької обласної прокуратури за державну зраду та колабораційну діяльність заочно засуджено 39-річного жителя Луганщини, громадянина України (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Вироком Вінницького міського суду Вінницької області йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурорами у суді доведено, що навесні 2022 року, коли окупаційні війська рф захопили місто Старобільськ Луганської області, обвинувачений добровільно погодився на роботу у псевдоправоохоронному органі окупаційної влади. Він обійняв посаду «заместителя начальника отдела интендантского коммунально-бытового обеспечения Старобельского СИЗО УИН МВД ЛНР», чим сприяв ворогові у проведенні підривної діяльності проти України, вчинивши державну зраду в умовах воєнного стану.

Злочинні дії фігуранта стороною обвинувачення документувалися за процедурою in absentia.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими УСБУ у Вінницькій області.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури