На Львівщині затримали двох закарпатців, підозрюваних у вбивстві та пограбуванні мешканця Дрогобича

9 березня у Дрогобицький районний відділ поліції звернулась 75-річна мешканка райцентру, яка повідомила про зникнення свого 54-річного сина.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, оголосили чоловіка у розшук і 11 березня, під час відпрацювання, виявили його тіло з ознаками насильницької смерті в саморобному наметі на вулиці Стрийській у Дрогобичі. Як в подальшому встановили медики, смерть чоловіка настала внаслідок травм, отриманих від удару по голові.

До розкриття злочину були залучені оперативники кримінальної поліції, слідчі, дільничні офіцери поліції, групи реагування, криміналісти та співробітники інших служб Дрогобицького районного відділу поліції, а також оперативники Управління карного розшуку та Управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, під час яких встановили, що до скоєння вбивства та грабежу причетні мешканці Закарпаття віком 41 та 57 років, які тимчасово проживали у Дрогобичі, і 12 березня затримали їх. Також встановлено, що злочин був скоєний з корисливих мотивів.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, повідомили 41-річному затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Окрім того, правоохоронці повідомили 58-річному затриманому про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу – тримання під вартою, повідомляють у відділі комунікації поліцї Львівської області. // Закарпаття онлайн