На Львівщині затримали двох закарпатців, підозрюваних у вбивстві та пограбуванні мешканця Дрогобича

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9 березня у Дрогобицький районний відділ поліції звернулась 75-річна мешканка райцентру, яка повідомила про зникнення свого 54-річного сина.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, оголосили чоловіка у розшук і 11 березня, під час відпрацювання, виявили його тіло з ознаками насильницької смерті в саморобному наметі на вулиці Стрийській у Дрогобичі. Як в подальшому встановили медики, смерть чоловіка настала внаслідок травм, отриманих від удару по голові.

На Львівщині затримали двох закарпатців, підозрюваних у вбивстві та грабежі мешканця Дрогобича До розкриття злочину були залучені оперативники кримінальної поліції, слідчі, дільничні офіцери поліції, групи реагування, криміналісти та співробітники інших служб Дрогобицького районного відділу поліції, а також оперативники Управління карного розшуку та Управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, під час яких встановили, що до скоєння вбивства та грабежу причетні мешканці Закарпаття віком 41 та 57 років, які тимчасово проживали у Дрогобичі, і 12 березня затримали їх. Також встановлено, що злочин був скоєний з корисливих мотивів.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, повідомили 41-річному затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Окрім того, правоохоронці повідомили 58-річному затриманому про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу – тримання під вартою, повідомляють у відділі комунікації поліцї Львівської області. // Закарпаття онлайн

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