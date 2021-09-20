Проведено обшуки у шахрайських «call-центрах», працівники яких представлялись співробітниками банку та виманювали гроші

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно працівників «call-центру» за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Андрій Жмутський, досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Харкова діяла мережа так званих «call-центрів». Працівники представлялись співробітниками трейдингових компаній, банків, інших фінансових установ, отримували від громадян країн СНД та Європи номери їх банківських карток, рахунків, паролів, CVV кодів, після чого за допомогою програмного забезпечення виводили кошти на електронні гаманці, банківські картки та переводили їх у криптовалюту. В подальшому працівники шахрайських «call-центрів» виводили кошти в готівку.

16 вересня 2021 року винесено ухвали Київського районного суду м. Харкова про дозвіл на проведення обшуків за адресами місця розташування вказаних «call-центрів».



17 вересня під час проведення обшуків за адресами місця розташування «call-центрів» виявлено та вилучено системні блоки, монітори, ноутбуки, мобільні телефони, жорсткі диски, банківські картки.

Наразі вживаються заходи щодо накладення арешту на вилучене майно, встановлення організаторів вказаних шахрайських «call-центрів» та інших осіб.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури