У Житомирі працівника патрульної поліції та його спільника викрили на збуті психотропних речовин

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури правоохоронцю та його спільнику повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини (ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України).

Слідство встановило, що незаконним обігом психотропних речовин займався 26-річний поліцейський батальйону Управління патрульної поліції в Житомирській області спільно зі 49-річним спільником.

Підозрювані, схильні до вживання психотропних речовин, не лише купували їх для власного використання, але й реалізовували «товар» іншим особам.

Зокрема, у липні цього року задокументовано факти збуту у Житомирі обома підозрюваними місцевим мешканцям психотропних речових – амфетаміну, а також особливо небезпечного синтетичного наркотику PVP (в народі «солі», «альфа» тощо).

15.12.2023 за місцем проживання фігурантів проведено обшуки та вилучено майже десяток зіп-пакетів з порошкоподібною і кристалічною речовинами білого кольору, пристрій для куріння, електронні ваги, речовини рослинного походження зеленого кольору, та предмети зовні схожі на пістолети.

Вилучені речі передані для проведення відповідної експертизи.

Також вивчаються обставини щодо законності зберігання зброї.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у виді тримання під вартою, а також відсторонення правоохоронця від посади.

Викрито злочин Житомирською обласною прокуратурою спільно з Житомирським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України та другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, який проводить досудове розслідування.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури