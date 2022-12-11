У Кременчуці встановлено підозрюваного у скоєнні умисного вбивства

Правоохоронцями Кременчука встановлено підозрюваного в умисному вбивстві, скоєному 5 грудня цього року в одному з приватних будинків міста.

За даними слідства, 49-річний кременчуківець, перебуваючи за місцем проживання свого 52-річного знайомого, під час виниклого конфлікту дерев’яною палицею жорстоко побив господаря оселі, спричинивши йому тілесні ушкодження, несумісні із життям, та у подальшому з місця події втік.

Наразі особі повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Окрім цього, за клопотанням слідчого і прокурора Автозаводським районним судом Кременчука фігуранту обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури слідчі дії здійснюються Кременчуцьким районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури