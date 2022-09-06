Суд остаточно заборонив діяльність проросійської «Партії Шарія»

Таке рішення суд ухвалив сьогодні в рамках відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці та на підставі указу Президента і рішення РНБО.

Причинами для заборони партії стали матеріали СБУ про причетність лідера та провідних функціонерів «Партії Шарія» до: