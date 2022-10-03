У Томаківці оголошено підозру трьом чоловікам за напад на водія та пасажирку автівки

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння зловмисники вчинили хуліганські дії відносно водія ВАЗу та неповнолітньої пасажирки – ображали, кидали каміння по транспортному засобу, та у потерпілих.

Подія мала місце ще першого серпня о 18.15. До поліції надійшло повідомлення про те, що в селищі Томаківка по вулиці Кар’єрна поблизу кафе, група осіб напала на автівку ВАЗ.

Виїхавши на місце події правоохоронці встановили, що компанія молодиків в стані алкогольного сп’яніння чіплялась до водія автівки та до неповнолітньої пасажирки, які під’їхали до кафе. Нападники висловлювались нецензурною лайкою, ображали їх, кидали камінням та м’ячем в голову водія та по автомобілю, били автівку ногами.

Поліцейськими було встановлено трьох учасників злочину та розпочато кримінальне провадження. Нападниками виявилися троє місцевих жителів: двоє з яких 1994 року народження та один – 2003.

29 вересня слідчим за погодженням із окружною прокуратурою всім трьом чоловікам оголошено про підозру за ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство).Максимальне покарання статті передбачає позбавлення волі до чотирьох років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП