Судитимуть правоохоронців, які за хабар вирішили приховати розбійний напад та викрадення

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією завершили досудове розслідування щодо чотирьох правоохоронців, які вирішили за хабар приховати та не притягувати до відповідальності шістьох осіб за вчинення розбійного нападу та викрадення громадян для отримання викупу.

Встановлено, що шестеро осіб під виглядом військовослужбовців викрали у Дніпрі подружню пару місцевих мешканців для отримання грошового викупу. Зловмисники вимагали у чоловіка та жінки кошти та цінні речі.

Нападники були викриті та затримані правоохоронцями. Проте деякі керівники правоохоронців вирішили за неправомірну вигоду приховати цей злочин та не притягувати нападників до кримінальної відповідальності. Для цього вони внесли недостовірні відомості до офіційних баз даних та документів.

Четверо правоохоронців обвинувачуються у службовому підробленні, приховуванні злочину та отриманні неправомірної вигоди (статті 366, 396 та 368 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Викрадачі обвинувачуються у викраденні людини, розбої та вимаганні (статті 146, 187, 189 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР