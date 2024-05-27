Нардепи пропонують вивести «слугу» Богуцьку і колишнього ОПЗЖ-шника Борта з ТСК по фортифікаціях

Але там є ще один член проросійської колишньої ОПЗЖ.

Народного депутата Віталія Борта (проросійська колишня ОПЗЖ) хочуть вивести зі складу ТСК щодо зведення фортифікацій та закупівлі безпілотників. Нардепи пропонують замінити Борта, який голосував за диктаторські закони і підтримував “референдум” в Макіївці, на позафракційного Дмитра Разумкова – колишнього спікера парламенту. Проєкт постанови про зміни опублікував народний депутат Ярослав Железняк. Окрім того, народну депутатку Єлизавету Богуцьку пропонують замінити на іншого “слугу народу” – Ігоря Мурдія. 22 травня Верховна Рада створила ТСК стосовно будівництва фортифікацій та закупівлі безпілотників. Більшістю з 15 членів стали “слуги народу”, але туди потрапили два ОПЗЖ-шники: Віталій Борт та Анатолій Бурміч ( останній внесений до Реєстру зрадників Руху “Чесно” ).

). Основним завданням ТСК є вивчення обставин та підготовка питань щодо потреб сектору безпеки і оборони у БпЛА і формування держзамовлення на їх виробництво та закупівлю. Також депутати мають проаналізувати розподіл, передачу, постачання і взяття на баланс БпЛА військовими частинами і підрозділами. Крім того, ТСК має проаналізувати облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільове використання коштів, виділених на їх облаштування.