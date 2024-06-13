Чи звільняє українців друге громадянство іншої країни від військового обов’язку захищати державу у час війни

Наявність американського (чи й будь-якого іншого) громадянства не звільняє українців від військового обов’язку, і навпаки означає зобов’язання перед обома країнами та зокрема їхніми збройними силами, кажуть правники, з якими поспілкувались журналісти видання Голос Америки.

Вони також припускають, що паспорт США не означатиме підтримку від США у намаганні виїхати з України, якщо йдеться про військовозобов’язаних чоловіків від 18 до 60 років. А у випадку, якщо особи з подвійним громадянством бажають розпочати процедуру відмови від громадянства України, то відтепер не зможуть зробити цього з-за кордону. Для цього довелося б приїхати у країну особисто.

Подібні питання активно обговорюються в Україні та поміж українцями діаспори зокрема через роз’яснення щодо перетину кордону власниками подвійного громадянства. Тому Голос Америки зібрав коментарі та роз’яснення правозахисників з цього приводу.

Чи допомагатимуть США особам з подвійним громадянством виїхати з України

На запит Голосу Америки у Держдепі США підтвердили позицію, озвучену раніше через посольство в Україні: обмежені у можливості впливати на українське законодавство, зокрема щодо застосування воєнного стану та закону про мобілізацію до громадян України.

“Якщо ви перебуваєте в Україні і не можете покинути країну, знайдіть собі безпечне місце та виконуйте всі місцеві розпорядження”, – йшлося у наданих посольством рекомендаціях. Держдеп “наполегливо рекомендує не їхати до України громадянам США чоловічої статі віком від 18 до 60, які також мають українське громадянство і які не хочуть залишитись в Україні на невизначений час”, йдеться в повідомленні.

Американські юристи з міграційних питань, до яких звернувся Голос Америки, прокоментували, що особи з подвійним громадянством не мають підстав вимагати від США тієї чи іншої допомоги у намаганні виїхати з України.

Традиційно, кажуть вони, уряд США інформує про безпечність поїздки до тих чи інших країн, але у підсумку обов’язок та відповідальність покладається безпосередньо на подорожувальників – дізнатися про можливі законодавчі обмеження у країні призначення та прийняти рішення про в’їзд.

Україна ж не визнавала подвійного громадянства і раніше та розглядала власників кількох паспортів – серед яких є український – виключно як своїх громадян.

Цими днями, як відомо, з’явилося і офіційне роз’яснення уряду України про те, що такі військовозобов’язані українці не зможуть покинути країну, навіть якщо мають дозвіл на проживання за кордоном чи яке-небудь “додаткове” громадянство.

Як пояснила у коментарі Голосу Америки Анна Сміт, виконавча директорка неприбуткової організації Ukraine Immigration Task Force, Сполучені Штати дозволяють, але не заохочують подвійне громадянство:

“Це пов’язано не лише з неодмінними проблемами, які можуть виникнути через суперечливі зобов’язання особи з подвійним громадянством, але й з обмеженим дипломатичним/консульським захистом, який наш (американський, – ред.) уряд може надати особам із подвійним громадянством, коли вони перебувають за кордоном”. “Ні американські дипломати, ні адвокати не зможуть допомогти українцям з подвійним громадянством [які наразі перебувають в Україні та потрапили під дію заборони на виїзд за кордон, – ред.]”, – каже адвокатка у штаті Нью-Йорк Віталія Юрчак.

Інша американська правозахисниця українського походження, яка не бажала бути названою у статті, припускає, що “швидше за все, в кожному конкретному випадку буде тиха, індивідуальна справа, яку ніхто не буде дуже афішувати, принаймні до моменту поки не буде напрацьована якась практика і на цьому не почнуть заробляти гроші”.

Чи мобілізуватимуть в Україні власників набутого американського громадянства

Стосовно потенційної мобілізації до війська власників подвійного громадянства, то, наприклад, видання Forbes з посиланням на офіційні урядові джерела США пояснює:

“Від вас можуть вимагати зареєструватися для проходження військової служби як у США, так і в іншій країні, громадянином якої ви є”.

Особам із подвійним громадянством, можливо, доведеться проходити військову службу в іноземній країні, громадянами якої вони є

Урядові ресурси США також пояснюють: “Особам із подвійним громадянством, можливо, доведеться проходити військову службу в іноземній країні, громадянами якої вони є. Це зобов’язання може бути накладено відразу після прибуття або при спробі залишити країну”.

В Україні ж таких осіб вважають не тільки військовозобов’язаними, але і порушниками. “Видають себе за іноземців”, – так прокоментував спроби перетнути кордон за паспортом іншої країни речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в інтерв’ю Українській правді.

“Якщо такі особи викриваються на кордоні під час спроби його перетину, то … на виїзд з України за таким паспортним документом вони не пропускаються, а також притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством”, – сказав Демченко. Йдеться, за його словами, про адміністративну відповідальність за спробу незаконного перетину кордону.

“Неможливо однією заявою щодо США зректися обов’язків, визначених законом іншої держави”

Процедура набуття американського громадянства передбачає складання присяги на вірність США. Текст присяги Сполученим Штатам крім вірності США містить слова про “абсолютну і повну” відмову від вірності будь-якій іншій державі попереднього громадянства.

Але якщо відмову від – у нашому випадку – українського громадянства не було оформлено офіційно, то сама присяга, хоч і декларує, але на практиці фактично не означає втрату обов’язків перед Україною, кажуть правники.

Адвокат Богдан Зубач пояснює: “Неможливо однією заявою щодо США зректися обов’язків, визначених законом іншої держави, громадянином якої ти залишаєшся”.

Анна Сміт підтверджує цю думку: “Законодавство США не вимагає обирати між американським громадянством та іншим (чи й іншими). Проте політика США передбачає, що особи з подвійним/множинним громадянством повинні бути вірними як Сполученим Штатам, так і іншим країнам громадянства”.

Це актуально, наголошує Анна Сміт, незалежно від того, свідомо чи несвідомо людина володіє іншим громадянством і незалежно від того, чи інша країна видала їй паспорт.

З точки зору законодавства США, особи з подвійним громадянством підпадають під дію законів іншої країни та зобов’язані дотримуватися вимог обох країн. Крім того, будь-яка країна має право застосовувати до свого громадянина свої закони, додала адвокатка.

Вона також уточнила:

“Насправді всі громадяни США підкоряються законам і місцевим нормам тих країн, до яких вони подорожують. Тому уряд Сполучених Штатів закликає американських мандрівників досліджувати закони країн, які вони планують відвідати або де хотіли б жити, і дізнатися, як вони можуть відрізнятися від законів США”.

Україна, до слова, є однією з приблизно 58 країн, які не визнають подвійне громадянство, хоча уряд України не перешкоджає можливості отримати громадянство в іншій країні.

35 американців вийшли з українського громадянства за останні 5 років

Цього року, вперше з часу останнього такого звернення у 2021 році, у Вашингтоні є бажаючі відмовитися від громадянства України: до консульства звернулися 2 жінок, повідомили в посольстві України у США. Загалом у США такі звернення з часу повномасштабного вторгнення подали 4 особи, 2 з них у квітні та 1 у травні, але усі – до набуття чинності нового закону про мобілізацію.

Всього за останні 5 років на території США 35 осіб вийшли з громадянства України, повідомили на запит Голосу Америки у посольстві України у Сполучених Штатах.

Стосовно відмови від громадянства для чоловіків, які перебувають за кордоном, то після нововведень з травня цього року це більше неможливо зробити без особистих відвідин України. Вони повинні знятися з місця реєстрації в Україні та відповідно врегулювати питання військового обліку в ТЦК, щоб оформити постійне проживання за кордоном.

Жінкам такі послуги будуть і надалі доступні за довіреністю, пояснили Голосу Америки у посольстві. Там нагадали: перебування українця за кордоном не звільняє його від обов’язків громадянина України.

Як нові обмеження вплинуть на допомогу від діаспори: протилежні прогнози

“Це програшне рішення для України”, – коментує заборону на виїзд з України резидентам інших держав Роман Шеремета, професор університету Case Western Reserve.

Через обмеження, вважає він, “допомога від діаспори значно зменшиться”.

“Не тому, що не хочуть допомагати, а тому, що не зможуть організувати логістику”, – пояснює науковець свій прогноз. Упродовж двох днів, свідчить він, вже отримав понад 30 скарг від людей, на яких вплинула ця правова норма. “Ці люди просто не можуть доставити Україні необхідну допомогу”, – пише Шеремета у мережі Х.

“Я люблю Україну і до кінця своїх днів буду захищати її суверенітет і незалежність, але такі рішення тільки шкодять Україні та українській діаспорі. Воно програшне для всіх”, – додав він.

Натомість Дмитро Топчій, співзасновник організації “Свобода України” (Liberty Ukraine Foundation) упевнений: ситуація не вплине на активність тих, хто збирає допомогу українським військовим за кордоном. Однак може вплинути іншим чином, додає волонтер, аналізуючи можливі виклики перед представниками діаспори.

“Ми саме обговорювали з товаришем цю тему, – каже Топчій, мешканець Нью-Йорка, якого питання Голосу Америки застало у Польщі. – Я не думаю, що це якимось чином вплине на рівень допомоги. Люди, які вже роками допомагають військовим, мають певні принципи і бачення, жодні обмеження на це ніяк не вплинуть”.

У випадку організації Дмитра, допомогу із США доставляють літаками до Польщі, а там її забирають водії з України і доставляють до фронту.

З часу повномасштабного вторгнення Росії Liberty Ukraine Foundation закумулювала на потреби воїнів ЗСУ вже понад 11 мільйонів доларів США, придбала понад 3500 дронів для фронту. Голос Америки розповідав більше про роботу волонтерів з Нью-Йорка.

“Я впевнений: на збирання допомоги це не вплине. А от на що це справді впливає, – каже Дмитро про обмеження на виїзд за кордон або на отримання консульських послуг, – це на особисте ставлення до такого законодавства тієї невеликої кількості активних людей, які в Америці продовжують щоденну волонтерську роботу”.

Ймовірно, обмеження спонукають українців отримувати громадянства інших країн, каже Топчій, коли сторінки в українському закордонному паспорті закінчаться. Відтак, людина не зможе наприклад, мандрувати, у тому числі доставляючи допомогу ближче до України.

“Це, звичайно, неприємно – таке відношення з боку України до людей, які допомагають їй понад 10 років війни, постійно проживаючи в інших країнах. Це просто про моральне ставлення, – каже активіст. – Нелегко сприйняти те, що після стількох років ти стаєш ніби зловмисником в очах своєї країни чи отримуєш звинувачення в “ухилянстві”.

Утім, каже він, це не змінить прагнення і надалі збирати допомогу для військових на фронті.

“Громадяни України мають обов’язок захищати державу у час війни” – Гельсінська спілка

Стосовно тих, хто залишається громадянами України, їхні обов’язки перед країною залишаються незмінними незалежно від місця проживання, від набутих упродовж життя громадянств чи будь-яких інших обов’язків, наголошують правозахисники.

Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини каже:

“Вони є громадяни України, мають обов’язок захищати державу у час війни. Все”.

Водночас Павліченко відзначає, що навряд чи обмеження для виїзду стосуються значної кількості осіб, котрі є резидентами інших країн і сьогодні не можуть покинути Україну, нещодавно до неї завітавши. За його оцінками, йдеться про менше ста осіб: “Не думаю, що їх кількість вираховується сотнями. Може кілька десятків”.

Стосовно власників подвійного громадянства правозахисник додав: “Те, що ви отримали додаткове громадянство, не міняє обов’язків перед Україною, якщо ви не вийшли із її громадянства. Думаю, що це абсолютно справедливий процес, не бачу тут якоїсь помилки”.

Росіяни виокремлюють американців на окупованих територіях України

Позиція Державного департаменту США чітка: наполегливо рекомендується відкласти будь-які поїздки в Україну громадянам США чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які також мають українське громадянство та не бажають залишатися в Україні “на невизначений термін”.

Україна на ресурсах Держдепу позначена найвищим рівнем небезпеки – четвертим (“Do not travel”), через агресивну війну Росії проти країни.

Відзначається також, що власники американського громадянства піддаються особливо високому ризику: “Постійно надходять повідомлення про те, що російські сили та їхні довірені особи виокремлюють громадян США в окупованих Росією районах України для затримання, допитів або переслідувань через їхню національність. Громадяни США також були відібрані під час евакуації наземним транспортом через окуповану Росією територію або до Росії чи Білорусі”.

Тим, хто все ж попри застереження зібрався до України, радять читати усі відповідні поради уряду та навіть скласти заповіт, обговорити із близькими план щодо догляду за дітьми, домашніми тваринами, майном тощо.

Радять навіть залишити зразки ДНК медикам – на випадок, якщо родині знадобиться доступ до них.

Автор:

Джерело: ГОЛОС АМЕРИКИ