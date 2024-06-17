Євросоюз ще на рік продовжив санкції проти РФ за анексію Криму

ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження санкцій, запроваджених у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополь Російською Федерацією. Зокрема, обмеження проводжено до 23 червня 2025 року. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Раді ЄС зазначає, що чинні обмеження, які вперше були запроваджені у червні 2014 року, включають заборону на імпорт до ЄС продукції, що походить з незаконно анексованого Криму та Севастополя, а також на інфраструктурні, фінансові інвестиції та туристичні послуги з незаконно анексованого Криму та Севастополя.

Крім того, обмеження ЄС поширюються на експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в незаконно анексованому Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також для пошуку, розвідки і видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.