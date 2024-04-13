На Чернігівщині росіяни вбили в авто чоловіка, який віз продукти мешканцям прикордоння

Російська армія прицільно обстріляла цивільний автомобіль мешканця Новгорода-Сіверського, який доставляв продукти харчування у прикордонні населені пункти. Внаслідок обстрілу загинув мирний чоловік 1990 року народження.

Сьогодні близько 10-ї ранку окупанти атакували цивільний автомобіль, який рухався автодорогою між селами Новгород-Сіверської громади. Місцевий мешканець віз продукти до віддалених прикордонних сіл.

Внаслідок обстрілу легковий автомобіль загорівся, а чоловік зазнав смертельних поранень.

За цим фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

Відділ комунікації поліції Чернігівської області