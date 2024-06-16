Більшість країн погодили спільне комюніке Глобального саміту миру. Текст і список підписантів

Широка участь у Глобальному саміті миру демонструє, що війна в Україні не залишила байдужою міжнародну спільноту. Держави хочуть разом прокладати шлях до миру.

Перспективи та вихідні позиції країн є різними. Про це президентка Швейцарії Вісла Амгерд сказала на пресконференції з нагоди закриття установчого саміту миру.

“Більшість країн, які зібралися, погодили спільне комюніке”, – сказала вона.

Це показує, чого може досягти дипломатія, додала вона.

У сферах ядерної безпеки, продовольчої безпеки та людського виміру учасники погодилися, що кроки до розбудови довіри є можливими.

“У комюніке ми визначили чіткі рамки для цих трьох сфер, в який мають відбуватися наші подальші дискусії”, – сказала вона.