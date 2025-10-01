Глава держави присвоїв Андрію Парубію звання Героя України за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України та зміцненні її державності.

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України ексспікеру Верховної Ради Андрію Парубію.

Про це йдеться в указі президента № 739/2025 від 1 жовтня 2025 року.

“Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави Парубію Андрію Володимировичу — народному депутату України (посмертно)”, — йдеться в документі.

Зазначається, що звання присвоєно за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України та зміцненні її державності, багаторічну політичну і громадську діяльність.

Андрій Парубій був народився 31 січня 1971 року у Львові. У 1991 році став одним із засновників Народного Руху Молоді та Соціал-національної партії України (згодом ВО «Свобода»). Був активним учасником Помаранчевої революції та Революції Гідності, у 2014 році очолював координаційний штаб Самооборони Майдану. Обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони (2014). Депутат Верховної Ради кількох скликань.

Вбивство Андрія Парубія

Андрія Парубія застрелили 30 серпня у Львові. Затримати підозрюваного вдалося через 36 годин у Хмельницькій області. Правоохоронці вважають, що він ретельно готувався до злочину.

Затриманий – 52-річний мешканець Львова Михайло Сцельніков у коментарі журналістам в залі суду визнав скоєння злочину. Він стверджує, що стріляв в Парубія з мотивів “помсти владі”. Він додав, що Парубія вбив, бо він був “поруч” і якби жив в Вінниці, то міг б вбити “Петю” (ймовірно, п’ятого президента Петра Порошенка).

Суд Львова обрав йому запобіжний захід – 60 днів під вартою без права внесення застави.

LB.ua