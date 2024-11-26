Сікорський після зустрічі з Сибігою: Перешкод для ексгумацій жертв на Волині немає
Питання Волинської трагедії досі є чутливою темою у відносинах між Польщею та Україною.
Україна не перешкоджатиме Польщі у проведенні пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після розмови з очільником українського МЗС Андрієм Сибігою, повідомляє PAP.
«Україна підтверджує, що не існує жодних перешкод для польських державних установ та приватних осіб у співпраці з відповідними українськими установами для проведення пошукових та ексгумаційних робіт на території України відповідно до українського законодавства, і заявляє про свою готовність позитивно розглядати заявки у цих питаннях», – підкреслив Сікорський.
«Кожна родина має право гідно вшановувати пам’ять про своїх предків і в рамках спільної українсько-польської робочої групи під егідою міністерств культури обох країн ми працюємо над практичними механізмами проведення пошуково-ексгумаційних робіт», – запевнив очільник українського МЗС.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у справі ексгумації жертв Волинської трагедії не відбулося жодного поступу.
Раніше Український інститут національної пам’яті (УІНП) повідомив про намір додати до плану роботи на 2025 рік пошукові заходи в Рівненській області, що могли б відповісти на запити польських громадян щодо пошуку та ексгумації останків їхніх родичів.
У 2017 році УІНП запровадив мораторій на ексгумацію тіл, що вважалося відповіддю на бездіяльність польської влади в захисті українських поховань у Польщі.
Після обрання Володимира Зеленського президентом у 2019 році заборону зняли, і польські дослідники змогли розпочати деякі роботи в Україні. У відповідь Польща відновила зруйнований вандалами пам’ятник українським воїнам у Монастирі, проте не відтворила імена загиблих. // ГлавкомTweet