Путін прийшов не гратися, а вбивати. Зеленський прокоментував маячню Трампа, який порівняв війну РФ проти України з «бійкою дітей у парку»

Президент Володимир Зеленський розкритикував порівняння війни Росії проти України з бійкою між “двома дітьми”, яке раніше озвучив президент США Дональд Трамп.

В інтерв’ю американському телеканалу ABC News Зеленський наголосив, що такий погляд свідчить про нерозуміння масштабів трагедії, яку переживає український народ.

“Це не лише про президента Трампа. Йдеться про будь-яку людину, яка не живе тут, яка знаходиться за тисячі кілометрів і не може повністю відчути цей біль. Ми не діти, які граються з Путіним на дитячому майданчику у парку. Він – вбивця, який прийшов у цей парк, щоб убивати дітей”, – наголосив Зеленський.

Цю відповідь український президент озвучив після того, як журналістка запитала його, чи вважає він, що Дональд Трамп розуміє масштаби втрат і страждань України, коли порівнює війну з бійкою дітей.

Нагадаємо, що днями Трамп, під час зустрічі в Білому домі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, порівняв повномасштабне вторгнення Росії в Україну з бійкою між “двома маленькими дітьми, які оскаженіло б’ються в парку”. Він також додав: “Іноді краще дати їм побитися ще трохи, а потім уже розтягувати”. За словами Трампа, саме таку аналогію він озвучив очільнику Кремля Владіміру Путіну під час їхньої телефонної розмови.

Канцлер Німеччини не прокоментував безпосередньо висловлювання Трампа, але наголосив, що обидва лідери погоджуються в одному ‒ війну потрібно якнайшвидше припинити. “Ми обоє згодні в тому, що ця війна ‒ жахлива. І ми обоє шукаємо шляхи, як зупинити її якнайшвидше”, ‒ сказав Мерц. // Дзеркало тижня