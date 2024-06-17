ВРП підтримала звільнення ексглави Верховного суду Князєва

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення Всеволода Князєва з посади судді Верховного суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВРП та Центр протидії корупції .

“Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Верховного Суду Всеволода Князєва до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення ухвалено за результатом розгляду дисциплінарної справи, відкритої 15 квітня, через незаконно отриманий “подарунок” у вигляді оренди чотирикімнатної квартири у Києві за 1000 гривень на місяць.

У ВРП додали, що у разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя.

Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.