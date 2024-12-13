У Києві затримали чоловіка за пограбування 6-річної дівчинки

Порушник зненацька вихопив ґаджет у малолітньої, яка сиділа у приміщенні маркету біля входу й чекала на маму. Слідчі вилучили речовий доказ, а зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

На спецлінію 102 Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що невідомий пограбував її малолітню доньку. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Правоохоронці встановили, що зловмисник, виходячи з маркету, побачив 6-рчну дівчинку, яка сиділа в зоні відпочинку та гралась в телефоні. Фігурант підійшов до дитини, вихопив з її рук мобільний телефон та втік.

Поліцейські оперативно встановили, що до вчинення злочину причетний 36-річний місцевий мешканець й затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за місцем його проживання, неподалік від місця вчинення злочину та вилучили телефон дитини.

Слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 186 – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва