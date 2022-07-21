Вбили, розчленували та закопали – в умисному вбивстві чоловіка підозрюється подружжя з Первомайщини

За процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури повідомлено про підозру сімейній парі з м. Первомайська – 41-річній жінці та 40-річному чоловіку, за фактом умисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб ( п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.



За даними слідства, в травні 2022 року зловмисники прийшли в гості до свого знайомого, де в гостях перебував і 43-річний чоловік. Усі разом вони вживали спиртні напої.

Під час відпочинку між гостями виникла сварка та бійка, в ході якої чоловік побив потерпілого, а жінка ножем вдарила його в груди. Від отриманого поранення чоловік помер на місці. Наступного дня, зловмисники розуміючи наслідки скоєного злочину, розчленили тіло вбитого та закопали на території домоволодіння, де відбулося вбивство.

В ході обшуку домоволодіння виявлено тіло потерпілого та знаряддя злочину – ніж.

19 липня правоохоронці розшукали подружжя у м. Одеса та доставили їх у Первомайський відділ поліції для проведення необхідних слідчих дій.

У разі доведення їх вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Миколаївська обласна прокуратура