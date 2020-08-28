На Львовщине 50-летнего мужчину заподозрили в растлении малолетнего

Во Львовской области следователи открыли уголовное производство по факту растлении мальчика 50-летним мужчиной.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб полиции Львовской области.

«27 августа в 17:05 в Николаевское отделение полиции обратилась львовянка, которая сообщила, что ее родственник, 50-летний житель одного из сел Николаевского района, совершал развратные действия в отношении ее 12-летнего сына», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (Растление несовершеннолетних) УКУ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — лишение свободы на срок до восьми лет.

«Продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего», — добавили в полиции.